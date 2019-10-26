أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ61.73 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الصباحية، وذلك بدعم من بيانات منصات التنقيب الأمريكية، كما كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن إغلاق 17 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر إلى 61.73 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر ليسجل 56.66 دولار للبرميل.



وكانت أسعار النفط تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضى بدعم من ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي، وتأتي الزيادة القوية على الصعيد الأسبوعي بدعم الهبوط المفاجئ في مخزونات النفط الأمريكي وسط استقرار إنتاج الولايات المتحدة النفطي، بالإضافة إلى التفاؤل بشأن جهود أوبك لدعم الأسعار.