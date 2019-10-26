"إمرأة بين نارين.. الحب والإرهاب" جديد للكاتبة هند مطر

عن الدار العربية للعلوم ناشرون.. صدرت حديثًا رواية "إمرأة بين نارين..الحب والإرهاب" من تأليف هند مطر. ومما جاء على الغلاف الخلفي نقرأ:"كانت صدفةً سعيدة، وحبًا أتى على غير موعد، نال من قلبهما ما يشتهي من الحب، هذا الحب الذي أتى مع زخات مطر لندن وبدون استئذان، غمر مشاعر شاب وفتاة عربيان خارج حدود وطنيهما.



"هالة" التي جاءت إلى لندن ترافق أباها في رحلة علاج، و"ماجد" الذي جاء إلى لندن في رحلة عمل؛ ليكتشف لاحقًا أنه أداة في يد منظمات إرهابية، وحاله حال الكثير من الشباب الذين يتم استقطابهم إلى الخارج لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم التخريبية تحت إغراء المال والعمل، إلا أن "ماجد" استطاع النفاذ من براثنهم... هكذا ظن، قبل أن يدفع ثمن هروبه غاليًا.