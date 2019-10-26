الليلة.. غادة الوكيل بضيافة مكتبة القاهرة الكبرى

ضمن أجندة الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، بمناسبة عام "مصر - فرنسا" ومد جسور التواصل بين الدولتين، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة حول "الرؤية الأدبية فى الكتابة الفرانكوفونية" لأعمال الكاتبة الدكتورة غادة الوكيل، فى السادسة من مساء اليوم السبت، بمقر المكتبة بالزمالك.



يتحدث فى الندوة الدكتورة غادة الوكيل، ويحاورها الدكتورة نيفين ماجد، أستاذ مساعد الأدب الفرنسي والنقد بجامعة القاهرة، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.



يذكر أن، الكاتبة الدكتورة غادة الوكيل خريجة جامعة السوربون بباريس، لديها كتابات وإصدارات عديدة بأربع لغات أجنبية، وكانت تكتب فى عامود ثابت بجريدة البروجريه الفرنسية لمدة عشر سنوات، ولديها العديد من الإصدارات والكتب والمؤلفات منهم كتاب "غير قابل للإزعاج" الحائز على الجائزة الأولى بمعرض الكتاب ٢٠١٧، وجائزة مكتبات الديوان عن رواية " زيارة أخرى للحياة".