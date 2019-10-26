تعرف على فعاليات "الحرية للإبداع" بالإسكندرية

ضمن مبادرة تجوال العروض المسرحية، يقدم البيت الفني للمسرح٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت٬ بمركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ العرض المسرحي "رحلة سعيدة".



العرض إنتاج شعبة المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي، البطولة للفنانين: محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، أحمد حسني، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي"، مدير المسرح الحديث الفنان القدير أشرف طلبة، المشرف على شعبة المواجهة والتجوال الفنان محمد الشرقاوي.



"رحلة سعيدة" ديكور وملابس وليد جابر، موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، مخرج منفذ ابراهيم أحمد، مساعدو الإخراج محمد عوض وشهد صلاح.



في سياق متصل يعرض بالمركز أيضا في السادسة٬ الفيلم الأسباني "آنا بالنهار" من إخراج أندريا خواريتا وتبلغ مدة العرض 105 دقيقة.



تدور أحداث الفيلم حول فتاة اسبانية جادة تدعى "آنا" من أسرة متوسطة الحال تحاول تبديل حياتها وتبحث عن الحرية فى الملاهي الليلية فتتوه فى شخصيتها الجديدة فهل تستطيع التغيير؟