أحمد الفيشاوى أحسن ممثل عن فيلم "يوم وليلة" بمهرجان الدار البيضاء

حصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "يوم وليلة" من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وعن نفس الفيلم حصلت الفنانة حنان مطاوع على شهادة تقدير خاصة.



جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، الذي شارك فيه فيلم "يوم وليلة" ممثلا للسينما المصرية، ونال العمل اعجاب النقاد والمشاركين في المهرجان.



ويعد هذا المهرجان هو الثاني الذي شارك به الفيلم، حيث سبق وتم اختياره من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة المنقضية، بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام الدورة التاسعة للمهرجان، والتي أقيمت في الفترة من 4 حتى 8 أكتوبر بالسويد.



يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.