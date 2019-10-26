"عزلة مكتظة بالوحدة" في نسخته العربية لــ بوب كوفمان

صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ الطبعة العربية للمجموعة الشعرية٬ "عزلة مكتظة بالوحدة" من تأليف الشاعر الأمريكي بوب كوفمان، ترجمة وتقديم: محمد مظلوم، والذي يشير في مقدمة الترجمة إلى أن:"اللافت أن صدور أول كتاب لشعر لــ"بوب كوفمان" بالعربية تزامن بدقة متطابقة، وبالصدفة المحضة، مع صدور أول طبعة أمريكية لأعماله الشعرية الكاملة عن دار "أضواء المدينة" هذا الشهر.



وصف جاك كيرواك شعر كوفمان وحياته بالقول: "حياة بوب كوفمان كتبتْ على المرايا بالدخان. وقال عنه فرلنجيتي: كان صوتًا أصيلًا، لا أحد تحدَّث مثله، ولا أحد كتب الشعر مثله. ووصفته النيويورك تايمز بأنه: يبدو مثل إنسان هبط من السماء كما يهبط نيزك.



ولد بوب كوفمان في نيو أورليانز في 18 إبريل 1925 وكان أحد ثلاثة عشر أخًا في عائلة من أب ذي أصول ألمانية، وأم سوداء من جزيرة المارتينيك. وكانت جدته، التي قدمت إلى أميركا في سفينة تقلّ العبيد من إفريقيا، تنتمي «لطائفة الفودو» وتمارسُ الطقوس السحرية لهذه الجماعة. وقد انعكس هذا التداخل العرقي في نسبه ظلالًا متعددة في شعره لمرجعيات من التراث الكريولي، والفودو، والزنوج، حتى الهنود الحمر.



عمل منذ سِنِي مراهقته بحارًا في أسطول البحرية التجارية الأميركية فطاف الكرة الأرضية مرات عدة في تسع سنوات من الإبحار ونجا أربع مرات من حوادث غرق السفن، في ذروة سنوات الحرب العالمية الثانية وفي أثناء تلك الرحلات البحرية الطويلة قرأ كثيرًا في الأدب والفلسفة والتاريخ، وكان القبطان يزوده بالكتب المختلفة.



وما إن ترك أسفاره البحرية ونزل إلى الأرض، حتى بدأت رحلة تيهه في أرض الشعر والقسوة والجحيم، فلم تكن تلك الأرض مناسبةً له كما لسواه، فقد درس في أوائل الأربعينيات الأدب في نيويورك مُدة وجيزة وسرعان ما ترك الدراسة، لكنه تعرف في تلك المدة إلى ألن غينسبيرغ وكيرواك وويليام بوروز الذين اقترحوا عليه الانتقال إلى الشاطئ الشمالي.