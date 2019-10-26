السبت 26 أكتوبر 2019 الموافق 27 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

الثقافة

"عزلة مكتظة بالوحدة" في نسخته العربية لــ بوب كوفمان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ الطبعة العربية للمجموعة الشعرية٬ "عزلة مكتظة بالوحدة" من تأليف الشاعر الأمريكي بوب كوفمان، ترجمة وتقديم: محمد مظلوم، والذي يشير في مقدمة الترجمة إلى أن:"اللافت أن صدور أول كتاب لشعر لــ"بوب كوفمان" بالعربية تزامن بدقة متطابقة، وبالصدفة المحضة، مع صدور أول طبعة أمريكية لأعماله الشعرية الكاملة عن دار "أضواء المدينة" هذا الشهر.

وصف جاك كيرواك شعر كوفمان وحياته بالقول: "حياة بوب كوفمان كتبتْ على المرايا بالدخان. وقال عنه فرلنجيتي: كان صوتًا أصيلًا، لا أحد تحدَّث مثله، ولا أحد كتب الشعر مثله. ووصفته النيويورك تايمز بأنه: يبدو مثل إنسان هبط من السماء كما يهبط نيزك.

ولد بوب كوفمان في نيو أورليانز في 18 إبريل 1925 وكان أحد ثلاثة عشر أخًا في عائلة من أب ذي أصول ألمانية، وأم سوداء من جزيرة المارتينيك. وكانت جدته، التي قدمت إلى أميركا في سفينة تقلّ العبيد من إفريقيا، تنتمي «لطائفة الفودو» وتمارسُ الطقوس السحرية لهذه الجماعة. وقد انعكس هذا التداخل العرقي في نسبه ظلالًا متعددة في شعره لمرجعيات من التراث الكريولي، والفودو، والزنوج، حتى الهنود الحمر.

عمل منذ سِنِي مراهقته بحارًا في أسطول البحرية التجارية الأميركية فطاف الكرة الأرضية مرات عدة في تسع سنوات من الإبحار ونجا أربع مرات من حوادث غرق السفن، في ذروة سنوات الحرب العالمية الثانية وفي أثناء تلك الرحلات البحرية الطويلة قرأ كثيرًا في الأدب والفلسفة والتاريخ، وكان القبطان يزوده بالكتب المختلفة.

وما إن ترك أسفاره البحرية ونزل إلى الأرض، حتى بدأت رحلة تيهه في أرض الشعر والقسوة والجحيم، فلم تكن تلك الأرض مناسبةً له كما لسواه، فقد درس في أوائل الأربعينيات الأدب في نيويورك مُدة وجيزة وسرعان ما ترك الدراسة، لكنه تعرف في تلك المدة إلى ألن غينسبيرغ وكيرواك وويليام بوروز الذين اقترحوا عليه الانتقال إلى الشاطئ الشمالي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

"الأرصاد" تناشد مواطني هذه المناطق التزام منازلهم

منذ حوالي 11 ساعة

الأمطار الرعدية تضرب الإسكندرية مجددًا.. والمحافظة تتأهب

منذ حوالي 8 ساعات

لليوم الثاني.. "الوزراء" يرفع حالة الطوارئ للقصوى بالمدن الساحلية والدلتا والقناة وسيناء

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

ads

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

الأكثر قراءة

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الدولار يصعد بفضل تقدم في اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

لماذا يستحق مو شارة القيادة؟

أيام زمان

شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

«أريد جنازتي غدًا الساعة 11».. كيف وثقت «جوابات النجوم» لحظاتهم الأخيرة؟

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

اكتشاف لقاح عالمي للإنفلونزا

دراسة جديدة تكشف علاقة الملح بمرض الخرف

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

الرئيس نيوز

أهالى جزيرة الوراق يردون على شائعات الإخلاء القصرى

5 محافظات تؤجل الدراسة.. تفاصيل اتصالات وزير التنمية بالمحافظين حول الأحوال الجوية

شكري يؤكد دعم مصر لدور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية

عبدالحفيظ: أتمنى ملاقاة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منوعات

شاهد.. رسالة غامضة من محمد صلاح على تويتر

ناسا تعتزم إرسال طوافة لرسم خريطة للجليد المائي على سطح القمر

لماذا يستحق مو شارة القيادة؟

الأمطار الغزيرة تقتل 4 في اليابان

كشكول

جامعة الأزهر تقدم للطلاب منهجًا إلكترونيًا عن ريادة الأعمال

رئيس جامعة العريش: الدراسة مستمرة غدا بالكليات

جامعة الأزهر تحصد ٣ جوائز في معرض القاهرة الدولي للابتكار

مجلس أمناء قنا يناقش سبل حل مشكلة العجز بمدارس المحافظة

إسلام سياسي

تجاهلت غرق تركيا.. قنوات الإخوان تستغل الأمطار للتحريض ضد مؤسسات الدولة

إخواني منشق: الجماعة مارست العنف ضد الشعب منذ أن سيطرت على الحكم

باحث: عودة الإخوان إلى المشهد المصري مستحيلة إلا بشروط

باحث يكشف كواليس اختفاء إخوان السودان عن المشهد السياسي


زيت وسكر

س & ج”.. ما لا تعرفه عن مصل الإنفلونزا الموسمية

وزير الإسكان يتفقد مول “سيتي سنتر ألماظة” الذي افتتح مؤخراً

عقب فتح باب الترشح.. تعرف تفاصيل البرنامج التدريبى “ماجستير إدارة الأعمال الحكومية” بالصحة

المصرية للتصلب المتعدد” تناقش اليوم تجربة مصر فى علاج المرض بحضور خبير أجنبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
د.كريمة الحفناوى
اليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية
بسنت حسن
أفواه وأرانب
المزيد

الثقافة

اليوم.. الفنون الشعبية الروسية "يارماركا" بأوبرا الإسكندرية

"إمرأة بين نارين.. الحب والإرهاب" جديد للكاتبة هند مطر

الليلة.. غادة الوكيل بضيافة مكتبة القاهرة الكبرى

تعرف على فعاليات "الحرية للإبداع" بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك