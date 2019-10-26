رؤساء المدن الجديدة يشيدون بمبادرة سرطان الثدى

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن إقامة الندوات التثقيفية الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعد من المبادرات القومية التي تدعم المرأة وصحتها.



وأضاف "الشربيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المجتمعات العمرانية تعمل على تفعيل برنامج خاص بالتوعية عن مرض سرطان الثدي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمدن، والعمل على الاهتمام بصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في مبادرة المسح الطبي الشامل.



وفي السياق ذاته، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن مبادرة الكشف عن سرطان الثدي تعد من المبادرات القومية الهامة التي تعمل خفض حجم الإصابة بسرطان الثدي.



وأضاف "مندور"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أقامة الندوات التثقيفية يعد من الأمور الهامة التي تحد من زيادة الإصابة بسرطان الثدي، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن تشارك في إقامة الندوات التثقيفية للحد من زيادة المرض.



وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد عقدت اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية عن الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وذلك بالقاعة الرئيسية بجهاز مدينة ٦ أكتوبر.



شارك في الندوة كلا من الدكتور إيهاب قدري، أستاذ الجراحة والمناظير والسمنة، زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، وأدنبره وجلاسكو، دكتوراة الجراحة والأورام (جامعة عين شمس) بورد الجراحة بكندا وأنجلترا، وزميل الجمعية الفيدرالية العالمية لجراحة السمنة، وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأورام.