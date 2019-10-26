اليوم.. عرض فيلم "شئ فى صدرى" بسينما زاوية

في إطار فعاليات برنامج "سينما إحسان عبدالقدوس" الذي تنظمه سينما زاوية٬ حتى مطلع نوفمبر المقبل، بعرض الأفلام المأخوذة عن رواياته، يعرض في السابعة من مساء اليوم السبت٬ فيلم "شيء في صدري" للمخرج كمالي الشيخ٬ عن قصة لإحسان عبدالقدوس٬ سيناريو وحوار رأفت الميهي.



الفيلم من إنتاج 1971 ومن بطولة: رشدي أباظة٬ صلاح منصور٬ هدى سلطان٬ شكري سرحان٬ ماجدة الخطيب٬ حسن مصطفى، وعزيزة راشد.



تدور أحداث الفيلم حول فشل حسين باشا شاكر٬ في السيطرة على زميل دراسته محمد السيد الشاب الوطني صاحب المبادئ وعندما يموت محمد السيد تنتاب شاكر رغبة في الانتقام من مبادئه الجاثمة على صدره، فيجد ضالته في زوجته تفيدة وابنته هدى، ويفشل في التقرب من هدى في حين ينجح في الإيقاع بالأم التي يبهرها الإغراء المادي.



ويختلف معه سكرتيره عبدالعظيم فيطرده، فيدبر له كمينا للقبض عليه متلبسا بجريمة الزنا، يحاول حسين الاستعانة بأنصاره ولكنهم يتخلون عنه فيموت بالسكتة القلبية.