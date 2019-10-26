مى سليم تنتهى من تصوير "حواديت الشانزليزيه"

انتهت الفنانة مي سليم من تصوير كافة مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والمقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل.



وقالت "مي" في تصريح لـ"الدستور" إنها استمتعت بأجواء كواليس المسلسل أثناء التصوير، وروح التعاون والحب بين فريق العمل ساعد على الانتهاء منه بشكل سريع، مشيرة إلى أن السيناريو سبب موافقتها على المشاركة بالعمل دون تفكير وذلك لما يحتويه من أحداث شيقة وفريدة من نوعها.



وتجسد "مي" دور فتاة من أسرة بسيطة وفقيرة تعمل خادمة فى بنسيون الشانزليزيه، وتتعرض للعديد من الضغوطات وتحاول أن تغير مجرى حياتها، تدور أحداث المسلسل حول 5 طبقات في مصر بحقبة الخمسينات ويحتوي على 45 حلقة.



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى.