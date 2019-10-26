هبة مجدى وأحمد أمين يتعاقدان على "ما وراء الطبيعة"

تعاقد كلا من الفنانة هبة مجدي والفنان أحمد أمين رسميًا على بطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، المقتبس عن سلسلة روايات الراحل أحمد خالد توفيق والتي تحمل نفس الأسم.



ويعكف صناع المسلسل خلال الفترة الحالية على التجهيزات الأخيرة للعمل واختيار باقي الفنانين المشاركين به، ومعاينة أماكن التصوير استعدادًا لانطلاقه خلال شهر نوفمبر المقبل بقيادة المخرج عمرو سلامة، على أن يعرض بمطلع العام الجديد على شبكة "netflix" العالمية.



يذكر أن "ما وراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب المصري أحمد خالد توفيق، وتدور حول شخصية خيالية لطبيب مصري متقاعد اسمه رفعت إسماعيل وحول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته.