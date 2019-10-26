جابر طايع ينفى عقد الأوقاف للجان تأديب لأى من أساتذة الأزهر

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لا صحة على الإطلاق لعقد أي لجان تأديب أو محاسبة لأي من أساتذة الأزهر أو غيرهم، ولم تدع الوزارة أن ذلك من حقها أبدًا ولا صحة لما نشر في هذا الشأن.



وأضاف طايع في تصريحاته منذ قليل: " إننا نكن للأساتذة كل التقدير سواء أكانوا من أبناء الأزهر الشريف أو من غيرهم، ونعرف لهم قدرهم العلمي والأدبي وننزلهم المنزلة اللائقة بهم، وعند حدوث أي طارئ يتعلق بوجه من وجوه التعاون يحل باللقاء الودي والتفاهم بين أبناء المؤسسة الأزهرية الواحدة، والجهة التي تملك محاسبة الأساتذة هي جامعاتهم التي ينتمون إليها، والتي تشرف الوزارة بالتعاون معها ومعهم".



وأكد طايع، أن ما نشر على بعض المواقع بشأن عقد لجنة تأديب لأحد الأساتذة غدًا السبت بديوان عام الوزارة لا أساس له من الصحة على الإطلاق.