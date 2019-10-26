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عالم

ارتفاع قتلى المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الإثيوبى لـ67 شخصًا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
جريدة الدستور
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أعلنت الشرطة الإثيوبية ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء آبي أحمد إلى 67 شخصا، وفقًا للوكالة الفرنسية "فرنسا 24".

وبدأت المظاهرات الأربعاء الماضي حين خرج أنصار المعارض جوهر محمد للتنديد بمحاولة السلطات إبعاد موظفي حمايته الشخصية عنه، قبل أن تتحول إلى صدامات بين أنصار محمد وقوات الأمن الإثيوبية.

وارتفعت حصيلة قتلى المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة إلى 67 شخصا، بحسب مصادر أمنية.

وصرح كيفيالو تيفيرا قائد الشرطة في الإقليم أنه "قتل ما مجموعه 67 شخصا في أوروميا" مضيفا "هناك نحو 55 قتلوا في صراع بينهم بين المدنيين، والبقية قتلوا بيد قوات الأمن".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع نشر عسكريين في سبع مناطق لا يزال الوضع فيها متوترا.

وقال المعارض جوهر محمد (32 عاما) في مقابلة الجمعة في مقر إقامته بأديس أبابا: "لجأ آبي أحمد إلى ما يؤشر إلى التمهيد لإقامة دكتاتورية. حاول ترهيب الناس بمن فيهم حلفاؤه الذين مكنوه من تولي السلطة والمختلفين مع بعض مواقفه".

وأضاف: "أن الترهيب هو مقدمة الدكتاتورية".

وكان لجوهر محمد دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة التي أدت إلى الإطاحة بسلف آبي وتعيين الأخير في أبريل 2018 رئيس حكومة، وهو إصلاحي من إثنية أورومو.

واندلعت أعمال العنف الأربعاء في العاصمة أديس أبابا قبل أن تمتد إلى منطقة أوروميا إثر نزول أنصار المعارض للشارع وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد الطرقات في عدة مدن.

وتدهورت العلاقات في المدة الأخيرة بين محمد وآبي أحمد، بعدما انتقد الأول عددا من إصلاحات رئيس الوزراء الذي فاز بجائزة نوبل للسلام قبل أيام قليلة.

وأكد جوهر محمد أن السلطات سعت لإبعاد موظفي حمايته الشخصية عنه، ما أدى إلى وقوع الصدامات الأربعاء الماضي.
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