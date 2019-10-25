تعرف على أحدث الأزياء للعروس ليلة زفافها

فى السنوات الأخيرة ابتعدت العروس عن الأزياء التقليدية التي ترتديها فى ليلة زفافها، وصار لها طابعها المميز، الذى تظهر فيه شخصيتها، فاليوم نتوقع منها ماهو أكثر من مجرد ثوب الأميرة الكلاسيكي، ولكن يصل الأمر إلى بدلات العرائس.



وبالنسبة لموضة فساتين زفاف عام 2020 تنتشر الموديلات الخاصة بالكشكشة، وسيبتعدون على اللون الأبيض، وسيتم الإتجاه إلى الألوان الترابية، كما سيتم الاهتمام برسمة خطوط العنق، والانتباه لتفاصيل الأكمام الطويلة أو المنفوخة



كما ستضاف اللمعة إلى الأقمشة الشفافة، والتى ستكون أكثر نعومة، أما عن البشرة فتكشف أحدث الإتجاهات على الميل إلى البشرة الطبيعية الناعمة، والشفاه الوردية، أما الشعر فقد كشفت آخر عروض رالف آند روسو عن جديلة الشعر.