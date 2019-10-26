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عالم

"الطاقة الروسية" تشيد بمساهمة السعودية فى استقرار سوق النفط

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن السعودية لعبت دورًا مهمًا في استقرار السوق النفطية، وتمكنت من استعادة القدرات الإنتاجية بسرعة بعد الهجوم على منشآت "أرامكو".

وجاء في بيان للوزارة الروسية، صدر اليوم الجمعة: "نشير إلى الدور المهم لشركائنا من السعودية ودول "أوبك" في تقليص تأثير الأعمال المزعزعة للاستقرار على السوق".

وأضافت الوزارة، أن استعادة القدرات الإنتاجية في المملكة بسرعة عقب الهجوم بالطائرات المسيرة أكدت مرة ثانية مهنية وثبات المنتجين الكبار في القطاع النفطي، والقدرة على الرد بسرعة على حالات الغموض.

وأكدت الوزارة أن روسيا تواصل التعاون الفعال مع السعودية والشركاء في "أوبك" بهدف تعزيز استقرار السوق وقابليتها للتنبؤ، مشيرة إلى أن العامل الأساسي الذي يؤثر على تقلبات السوق هو الغموض بشأن نتائج المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاطر تباطؤ وتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
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