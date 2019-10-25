بالصور.. افتتاح مسجد "الشهداء" بالعليقات فى أسوان

افتتح الشيخ يوسف مصطفى أحمد مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، مسجد الشهداء بالعليقات غرب التابعة لمدينة دراو.



حضر الافتتاح الشيخ أحمد صادق محمد كبير مفتشى الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، ومحمد سليمان محمد مدير الشئون الإدارية بالمديرية، والشيخ ضياء الدين أحمد كامل مفتش أول الدعوة بالمديرية، فضلًا عن الشيخ محمود محمد معوض أحمد مدير ادارة أسوان أول، والشيخ عبد الستار شحات مفتش مساجد بأوقاف الكرور.



وقدموا الشكر لرئيس ومجلس إدارة مسجد الشهداء بالعليقات غرب، على انجازهم الكبير فى افتتاح المسجد ودخوله فى خدمة الدعوة إلى الله عز وجل بالكلمة والموعظة الحسنة.