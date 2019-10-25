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محافظات

صعقا بالكهرباء.. "الأمطار" تقتل 5 أشخاص في المحافظات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:36 م
جريدة الدستور
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مصطفى علم الدين - معوض هويدى - محمود الكيلانى – عمرو الحوتى – سارة الوردانى

سادت حالة من الحزن بعدد من المحافظات إثر وفاة شابين ومزارع وطفلين صعقا بالكهرباء نتيجة هطول أمطار غزيرة.

وترصد "الدستور" في السطور الآتية حالات الوفاة اليوم، نتيجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

ففي محافظة الشرقية، لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار، اليوم الجمعة، بمركز ديرب نجم.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بمصرع "أحمد عادل عابدين"، تلميذ بالصف الخامس الابتدائى، بمدرسة السويدي بديرب نجم، بعد أن صعقه عامود كهرباء.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن.

يذكر أن حالة الوفاة هذه هى الثانية بسبب الأمطار في محافظة الشرقية، وكانت الطفلة مروة صادق عبدالمجيد، لقيت مصرعها الثلاثاء الماضي، صعقا بالكهرباء بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن صدمتها كهرباء عامود.

وفى محافظة البحيرة، لقى شخص مصرعه، اليوم، صعقا بالكهرباء أمام منزله بسبب مياه الأمطار بقرية حفص ١٩ الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى.

وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد هانى صبحى وكيل فرع البحث بمصرع شخص صعقا بالكهرباء بالكوم الأخضر التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد عطية رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى رئيس وبالفحص تبين وفاة "لطفى ع ا" ٣٧سنة صعقا بالكهرباء أمام منزله بقرية حفص ١٩ الكوم الأخضر، بسبب مياه الأمطار.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى محافظة الإسماعيلية، لقي مزارع مصرعه صعقا بالكهرباء خلال قيامه بجني الثمار داخل أحد المزرعة.

وتلقي اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير، بمصرع أحمد جمال عبدالتواب عامل في مزرعة زيتون بمنطقة وادى الملاك أثناء جزع المحصول.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المزارع صعقته الكهرباء إثر تلامس الأسلاك مع سلم حديدي يستخدمه خلال جمع المحصول ما أدى إلى مصرعه في الحال.

أما محافظة الدقهلية، لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء مروره بجوار عامود إنارة بمنطقة جسر العزب بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية دماص التابعة للمركز بمصرع شاب يدعى محمود محمد شاهين ٢٢ عاما مهندس، صعقا بالكهرباء أثناء مروره بجوار عامود إنارة بسبب الأمطار.
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