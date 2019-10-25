كاليفورنيا تواجه أكبر حالة انقطاع للتيار الكهربائى وسط حالة الطوارئ

يستعد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لمواجهة أكبر وأطول حالة انقطاع للتيار الكهربائي حتى الآن مع تواصل اشتعال الحرائق وإعلان حالة الطوارئ في الولاية.



وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم أعلن اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في أجزاء من الولاية المنتجة للنبيذ ولوس أنجيليس، فيما دمرت الحرائق عشرات الآلاف من الأفدنة وأجبرت السكان على الفرار.



ولكي تمنع خطوط الكهرباء من إشعال المزيد من الحرائق، تستعد شركة باسيفيك جاس آند إليكتريك لقطع التيار الكهربائي عن ملايين السكان غدا السبت تحسبا لأقوى عاصفة تشهدها البلاد منذ سنوات.



وقال بيل جونسون الرئيس التنفيذي لشركة باسيفيك جاس آند إليكتريك في مؤتمر صحفي: "لا أحد منا يريد أن يعيش بدون كهرباء.. ولكننا لدينا هدف واحد وبسيط وأعتقد أنه مهم حقا في العمل هنا، ألا وهو تجنب اندلاع حرائق هائلة كارثية".