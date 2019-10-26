بعد التحذير الجوى.. نصائح لتجنب مشاكل العواصف

شددت محافظة الإسكندرية على توخي الحذر خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ وتوجيه التحذير للمواطنين؛ نتيجة وجود ظواهر غير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات مصر لمدة ثلاثة أيام.



إليكم بعض النصائح للسلامة أثناء العواصف أو الأمطار، وفقًا لما ذكره موقع "دكتورأوز" الطبى ومنها:



- يجب غلق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الهواء للمنزل.



- يجب ارتداء ملابس ثقيلة لتجنب التعرض لنزلات البرد أو الأنفلونزا.



- من الأفضل عدم الخروج وقيادة السيارة مع شدة العواصف أو الأمطار.



- يجب الحرص على شرب المشروبات الدافئة للتغلب على برودة الطقس.



- أما في حالة الخروج فيجب ارتداء نظارة شمسية لحماية العين من العواصف.



- من الأفضل استخدام الكمامات الطبية إن كنت في أماكن تنتشر فيها الأتربة أو العواصف.



- في حالة قيادتك للسيارة، قم بإغلاق النوافذ.



- يجب الحرص على القيادة بسرعة قليلة.



- عدم خروج الأطفال من المنزل، بالإضافة الى تجنب لمس أي شيء معدني أو موصل للكهرباء.