مدير أثار الإسكندرية: لم يحدث ضرر من سوء الأحوال الجوية

أكد محمد متولي مدير عام الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، عدم تضرر الأثار في المحافظة جراء الأمطار والطقس السيئ، اليوم الجمعة.



وقال "متولي"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن آثارنا بخير ولم يحدث أي ضرر من سوء الأحوال الجوية حتى اللحظة الحالية.



يشار إلى أن تجمعات مياه الأمطار في الإسكندرية، دخلت في السراديب أسفل قلعة قايتباي الأثرية بمنطقة الجمرك، كما دخلت بيت الصلاة أسفل قبة بيت الصلاة بمسجد البوصيري الأثري بمنطقة ميدان المساجد.



وأوضح متولى أنه تم نزح كميات المياه داخل سراديب القلعة من قبل العمال بمنطقة القلعة، وجاري التنسيق مع شركة الصرف الصحي لكسح مياه الأمطار من داخل السراديب وشفطها.