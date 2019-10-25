اندلاع أعمال شغب في الأردن

أفادت وسائل إعلام أردنية باندلاع أعمال شغب في منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، عقب توقيف أشخاص محسوبين على الحراك الشعبي.



وقالت وسائل الإعلام إن أعمال الشغب شملت إغلاق شوارع بالإطارات المشتعلة، فيما تعاملت الأجهزة الأمنية معها باستخدام الغاز المسيل للدموع.



وأوضحت أن "مواطنين وناشطين من حراك أبناء قبيلة بني حسن أغلقوا (إشارة المصفاة) في لواء الهاشمية، يوم الجمعة، وبشكل جزئي، وذلك احتجاجا على حملة اعتقالات قامت بها الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، وشملت توقيف خمسة ناشطين".



وأكد المحتجون أن فعالياتهم ستتواصل بشكل يومي "حتى الإفراج عن المعتقلين جميعا".

