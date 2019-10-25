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بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:56 م
تصوير محمود عبد الناصر
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