"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الساحل الشمالي والإسكندرية والبحيرة ومدن شمال الدلتا شهدت سقوط أمطار غزيرة ورعدية أدت إلى اضطراب حركة المرور في بعض المناطق.



وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان أن حالة عدم الاستقرار مستمرة لمدة 24 ساعة فقط حتى مساء الغد.



وحذر شاهين من وجود سيول متوسطة الشدة على محافظات وسط وشمال سيناء، مشيرا إلى أن هناك منخفض جوي خريفي متعمق بالبحر الأبيض المتوسط لكن لا يرتقي إلى حد الإعصار.