فيديو مفبرك لإعصار يضرب الإسكندرية

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو غير حقيقي لإعصار وتقلبات جوية خطيرة في محافظة الإسكندرية.



وقال رضوان خلال تقديم برنامجه "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC": "هذا الفيديو غير حقيقي وتأكدنا من أهالينا في محافظة الإسكندرية ونفوا تلك المشاهد واكتشفنا أن مشاهد الإعصار والدوامات المتواجدة في الهواء مأخوذة من فيديو منشور منذ 4 سنوات خارج مصر".



وطالب رضوان بعدم بث مثل هذه الشائعات، قائلًا: "لا داعي لنشر وترويج هذه النوعية من الفيديوهات على أنها حقيقية".