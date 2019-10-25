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فيديو مفبرك لإعصار يضرب الإسكندرية
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:41 م
رباب الأهوانيطباعة
عرض الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو غير حقيقي لإعصار وتقلبات جوية خطيرة في محافظة الإسكندرية.
وقال رضوان خلال تقديم برنامجه "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC": "هذا الفيديو غير حقيقي وتأكدنا من أهالينا في محافظة الإسكندرية ونفوا تلك المشاهد واكتشفنا أن مشاهد الإعصار والدوامات المتواجدة في الهواء مأخوذة من فيديو منشور منذ 4 سنوات خارج مصر".
وطالب رضوان بعدم بث مثل هذه الشائعات، قائلًا: "لا داعي لنشر وترويج هذه النوعية من الفيديوهات على أنها حقيقية".
وقال رضوان خلال تقديم برنامجه "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC": "هذا الفيديو غير حقيقي وتأكدنا من أهالينا في محافظة الإسكندرية ونفوا تلك المشاهد واكتشفنا أن مشاهد الإعصار والدوامات المتواجدة في الهواء مأخوذة من فيديو منشور منذ 4 سنوات خارج مصر".
وطالب رضوان بعدم بث مثل هذه الشائعات، قائلًا: "لا داعي لنشر وترويج هذه النوعية من الفيديوهات على أنها حقيقية".