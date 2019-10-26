بابا الفاتيكان يعرب عن أسفه لسرقة تماثيل أصلية من كنيسة

طلب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أمس الجمعة، المغفرة لسرقة تماثيل أصلية من كنيسة سانتا ماريا في ترانسبونتينا بالقرب من الفاتيكان، معلنا أنه تم استردادها بدون أن تتضرر.



وقال البابا فرنسيس خلال جلسة لقمة الفاتيكان حول الأمازون: "بصفتي أسقفًا لأبرشية روما، أطلب المغفرة لما حدث"، وذلك وفقًا لتقارير من مجموعة صحفية.



وأشار البابا إلى أن التماثيل التي سُرقت وأُلقيت في نهر التيبر يوم الإثنين الماضي "تم العثور عليها" و"لم تتضرر".



واحتفل الكاثوليك المحافظين بإزالة التماثيل المصنوعة يدويا، التي تمثل آلهة الإنكا باتشاما (الأرض الأم)، معتبرين أن وجودها في مكان عبادة كاثوليكي هو فظاعة وثنية.