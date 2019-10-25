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تحدث عن أهمية الحب لنجاح منظومة العمل..

حسن المرشدى خلال احتفالية المحور بالعيد الـ 19 : جامعة "هارفورد" كرمت المهندس محمد المرشدى

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:29 م
جريدة الدستور
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أعرب المهندس حسن المرشدى نجل رجل الأعمال محمد المرشدى عن سعادته بتكريمه باوسكار قناة المحور فى الاحتفالية الخاصة بمناسبة مرور 19 عام على انطلاق القناة ، وبحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن العام حيث قام د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بتكريم أحد أبرز البنائين والمستثمرين فى مصر خلال العقود الأخيرة وهو المهندس محمد المرشدى، رجل الأعمال والذى تم منحه قلادة جامعة سيناء والتى تمنح فقط للرؤساء والملوك والزعماء وأبناءه المهندس حسن المرشدى والمهندس رامى المرشدى والذين تم منحهم أوسكار قناة المحور .

وشهدت الاحتفالية حضور الكاتب الصحفى خالد صلاح والإعلامى الكبير محمد فودة ورجل الاعمال المهندس أحمد العبد ، ورجل الأعمال مدحت عبد الله والنجمة رجاء الجداوى والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبى وسيدة الأعمال جيجى العبد ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

 واضاف حسن المرشدى  أن:" كل العاملين فى الشركة تقوم العلاقة بينهم على الحب المتبادل وهذا توفيق من ربنا لأنه زرع الحب والعمل بيننا واﻻجتهاد لكى ننجح كلنا مع بعض"

وأكمل :"فى اول كنت حريص ان أكون محترف رياضيا حتى وصل الأمر ان المدرب يأتى لتدريبى فى المنزل فى خلال اول سنة حققت أول القاهرة والثالث جمهورية و3 فى أوروبا فى التايكوندو وتخرجت من جامعة اكسفورد لكن مدرسة العلم من هنا فى مصر ولو حققنا ربع ما حققه والدى لحققنا الكثير"
وأشار رجل الأعمال حسن المرشدى إلى أن جامعة هارفورد كرمت والده المهندس محمد المرشدى الذى قال خلال كلمته التى تحدث فيها خلال التكريم عن الحب ولم يتحدث عن البيزنس وكان هذا أول رجل أعمال يتكلم عن أهمية الحب بين العاملين فى مجال البيزنس بدل الحديث عن كيفية النجاح فى البيزنس
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