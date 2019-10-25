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مصر

5 محافظات تؤجل الدراسة.. وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات مواجهة الطقس السيئ

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:25 م
جريدة الدستور
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فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي يشهدها بعض المحافظات، أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات واتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
واطمأن الوزير شعراوي من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطار، اليوم الجمعة، بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها على مدار اليوم بكل المواقع لسرعة التعامل مع أي مشكلات والتنسيق لحلها.

وأشار عدد من المحافظين إلى أنهم أصدروا قرارات بتأجيل الدراسة حرصا على سلامة وأمن أبناء تلك المحافظات من التلاميذ ومن بينها الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة لحين استقرار الأحوال الجوية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كل المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أحداث غير متوقعة والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات، لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أى شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار والتنبية على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات باتخاذ الاستعدادات اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى.
كما أكد الوزير استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى جميع المواقع، خاصة المتوقع سقوط الأمطار عليها وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعدادات للأفراد والعاملين على المعدات فى حالة الطوارئ مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبا لأى أحداث غير متوقعة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة وتتابع كل التطورات مع المحافظات ، ويتم إصدار تقرير متابعة كل ساعتين للتعامل الفورى مع أى مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الأمطار.
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