ناسا تعتزم إرسال طوافة لرسم خريطة للجليد المائي على سطح القمر

قال جيم بريدنشتاين مدير وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الجمعة، إن وكالة الفضاء الأمريكية تعتزم إرسال طوافة للحصول على عينات من الجليد المائي في القطب الجنوبي للقمر لأول مرة على الإطلاق.

وفي حديثه في اليوم الأخير للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في واشنطن، قال بريدنشتاين إنه من المقرر أن يهبط الروبوت الآلي "فايبر" على سطح القمر في عام 2022.

وقال بريدنشتاين إن "فايبر سيطوف على القطب الجنوبي للقمر، وسيقوم بتقييم مكان وجود الجليد المائي... سنكون قادرين على توصيف الجليد المائي والحفر في نهاية المطاف".

وتأمل ناسا في أن تساعد النتائج التي توصلت إليها بشأن كمية المياه المتاحة للبشر على مساعدة الوكالة في تحقيق طموحها في خلق وجود دائم مستدام على المدى البعيد على سطح القمر.