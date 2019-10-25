قناة المحور تحتفل بالعيد الـ19.. وحسن راتب يهدى المرشدى قلادة جامعة سيناء و"أوسكار المحور" (فيديو)

فى احتفالية خاصة بمناسبة مرور 19 عامًا على انطلاق قناة المحور " قناة الاسرة العربية ، كأول قناة خاصة فى مصر ، وبحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن العام

حيث قام د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بتكريم أحد أبرز البنائين والمستثمرين فى مصر خلال العقود الأخيرة وهو المهندس محمد المرشدى، رجل الأعمال والذى تم منحه قلادة جامعة سيناء والتى تمنح فقط للرؤساء والملوك والزعماء وأبناءه المهندس حسن المرشدى والمهندس رامى المرشدى والذين تم منحهم أوسكار قناة المحور .



وشهدت الاحتفالية حضور الكاتب الصحفى خالد صلاح والإعلامى الكبير محمد فودة ورجل الاعمال المهندس أحمد العبد ، ورجل الأعمال مدحت عبد الله والنجمة رجاء الجداوى والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبى وسيدة الأعمال جيجى العبد ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

وأعلن الدكتور حسن راتب، عن جوائز "أوسكار المحور" لهذا العام، وتكريم رجل الأعمال محمد المرشدى، وحسن المرشدى ورامى المرشدى، قائلًا :"محمد مش أخويا فى المعمار والبيزنس فقط بل أخويا فى حب الله، وحينما تلتقى القلوب فى حب الله فهؤلاء هم المتحابين فى الله يلتقون على حب ويفترقون على حب، والرسول علمنا من أحب أخاه فليخبره بأنه يحبه، وأقسم بالله انى احبه".



وأشار إلى أن جائزة "أوسكار المحور" لمحمد الرشدى، تأتى لمساهمته فى البناء وتعمير الدولة المصرية، بالإضافة لدوره الاجتماعى، مضيفًا :" الدور الاجتماعى ليس منه من الغنى على الفقر، ولكنه حقق سلامة وتنمية اجتماعية.. وﻻ تبنى أمه إﻻ بالبنائين والمستثمرين".

وتعهد حسن راتب بتطوير احدى المدارس وتجهيزها ووجه الدعوة لرجال الأعمال لتبنى وتطوير المدارس فى مصر



ومن جانبه أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، برجل الأعمال المهندس محمد المرشدى، لتحقيق حركة بناء وتعمير حقيقية ساهمت فى تعمير وضخ استثمارات كبيرة فى العقارات فى الداخل والخارج.



كما أشاد صلاح ، بمبادرة رجل الأعمال حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ، الخاصة بتكريم رجال الأعمال المخلصين الذين ساهموا فى بناء وتنمية مصر ، مؤكدا أن الدكتور حسن راتب سن سنة حسنة بتكريم رجال الأعمال الوطنيين.

ومن جانبه أعرب رجل الأعمال المهندس محمد المرشدي، عن سعادته بتكريمه من الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، خلال "صالون المحور الثقافى" ومنحه "قلادة جامعة سيناء وأوسكار المحور لأولاده"، وذلك بمناسبة بمرور 19 عامًا على انطلاقة القناة، كأول قناة خاصة فى مصر.



وأشاد بالمشروعات القومية الكبرى، التى تعكف عليها الدولة، قائلًا :"العاصمة اﻻدارية مشروع مهم جداا وﻻزم يتعمل بجواره مشروع آخر يكون فيه المتر 100 جنيه مش 5 الآف جنيه ومش معنى ان المتر بـ 100 جنيه سيكون المشروع مش جيد، ونجاح اى مشروع جديد نابع من نجاح مشروع النقل له والمواصلات".

وذكر محمد المرشدى، أن هناك اوجه تشابه بينه وبين رجل اﻻعمال حسن راتب ومنها الحب والإيثار.



وأشار رجل الأعمال حسن المرشدى إلى أن جامعة هارفورد كرمت والده المهندس محمد المرشدى الذى قال خلال كلمته التى تحدث فيها خلال التكريم عن الحب ولم يتحدث عن البيزنس وكان هذا أول رجل أعمال يتكلم عن أهمية الحب بين العاملين فى مجال البيزنس بدل الحديث عن كيفية النجاح فى البيزنس".

ومن جانبه قال المهندس رامى المرشدى رجل الأعمال و نجل رجل الأعمال محمد المرشدى أنه يبلغ من العمر 33 عاما ومتزوج ولديه 3 أولاده ، حرص والده على زراعة الحب بين أشقاءه وأولاده ، مؤكدا أنه تزوج مبكرا وكافح دون من يسانده ولذلك حرص أولاده على ان يسيروا على دربه وعندما نخطأ يصحح لنا".

وأستشهد المهندس رامى المرشدى بواقعة تعكس أهمية الحب فى الشركة ، قائلا :" والدى أجمل شيء فى حياتنا وأجمل هديه ، وقت ثورة 25 يناير الجميع لا يرضى عن مرتبه كان والدى يحرص على التأكيد على الحب وقدرت ذلك عندما جاء كل موظفى الشركة وقت الثورة ولم يطلبوا زيادات فى المرتبات من أجل أن تستمر الشركة بسبب حبهم لوالدى والذى زرعه فى العمال"