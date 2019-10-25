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توفيق عكاشة: رجال الدين لا يخضعون للسلطة السياسة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:00 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الإعلامي توفيق عكاشة، انسياق البعض وراء فتاوى تاريخية صدرت خلال دول سياسية سيطر فيها على رجال الدين منذ الدولة الأموية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "هذه الدول كانت تبسط نفوذها من خلال السيطرة على رجال الدين، نفس الأمر في الدولة العباسية والفاطمية والطولونية والعثمانية، جمع كل ما قاله رجال الدين في هذه الدول عن الإسلام، كان بغرض سياسي محض، لا علاقة له بالحق".

وأردف: "كانوا تحت سلطة تأمرهم بالفتوى لصالح السياسة، أما الآن في أقل عصر يخضع فيه رجال الدين للسلطة السياسية".
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