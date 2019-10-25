"وفد" الفيوم يعقد اجتماعًا لإعادة تشكيل هيئة المكتب

عقدت هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم، اجتماعا برئاسة عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد العامة بالمحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب.



أكد "الباسل" خلال الاجتماع، أن إعادة تشكيل هيئة المكتب هدفها تجديد الدماء، وأن طبيعة الحياة التغيير وتبادل المواقع وأيضا لتفرغ بعض القيادات لإدارة مواقعها بدلا من تحمل أعباء إضافية، وأن اللجنة ستشتغل بخطة قوامها ثلاثة أشهر على مستوى اللجان المركزية والنوعية واللجنة العام.



وأضاف أن اللجنة فى العام الماضي حققت نجاحات عديدة وفعاليات متعددة وكان أهمها الاحتفال بمئوية الحزب للاحتفاء بالأم المثالية والأيتام بالمحافظة والتواجد في الشارع الفيوم، وأشاد بلجنتى المرأة والشباب ودورهم فى إقامة العديد من الأنشطة ووجود نائبي الحزب اللواء أشرف عزيز ومنجود الهوارى أعضاء مجلس النواب والتواجد في مقر الحزب بمدينة الفيوم ومركز سنورس.



وقال الدكتور أحمد عيسى الشيمى السكرتير العام للجنة، "أننا فى الوفد نجسد معنى الالتزام الحزبى ونلبي النداء في أي موقع يتم تكليفنا للعمل به وأنه سيتم التواجد يوميا فى الحزب من خلال السكرتير العام أو السكرتارية المساعدون، وأنه تم تقديم خطة عمل خلال المرحلة القادمة وسيعقبها كشف حساب بما تم تنفيذه من الخطة".



كما عقد "الباسل" اجتماعا مع لجنة المرأة بحضور علا عبد الجواد رئيس لجنة المرأة بالفيوم أكد فيه ضرورة استمرار عمل اللجنة بنفس المستوى الذي قامت به فى الفترة الماضية لأن هناك استحقاقات انتخابية قادمة مثل المحليات والتى ستحصل المرأة فيه على 25% من المقاعد وفى مجلس النواب 120 نائبة.