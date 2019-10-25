"تعليم الشرقية" ينعي تلميذ ديرب نجم المتوفى صعقا بالكهرباء

نعت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، برئاسة رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفاة تلميذ اليوم من مركز ديرب نجم، صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار.



وأعرب رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، عن بالغ حزنه الشديد لوفاة التلميذ "أحمد أيمن عابدين"، والمُقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة السويدي الرسمية لغات، التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، والذي توفي بعد عصر اليوم الجمعة صعقًا بالكهرباء، من عامود كائن خلف معهد الفتيات، بعد هطول أمطار بمدينة ديرب نجم.