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العالم المصرى فاروق الباز يكشف عن سبب تلقيبه بـ"الملك"
السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:10 ص
رباب الأهوانيطباعة
قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار بجامعة بوسطن الأمريكية: إن العاملين معه في وكالة "ناسا" كانوا يبلقبونه بـ "الملك".
وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد": "أن تشابه الأسماء مع الملك فاروق كان سبب تسميته بـ "الملك" خلال عمله في وكالة ناسا".
وتابع رئيس مركز الاستشعار بجامعة بوسطن الأمريكية: "إن كل معرفة الغربيين بمصر في ذلك الوقت أن الملك الفاروق هو ملك مصر، وأنا اسمي "فاروق" وجاي من مصر، لذلك أصبحت الملك فاروق أيضًا".
وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد": "أن تشابه الأسماء مع الملك فاروق كان سبب تسميته بـ "الملك" خلال عمله في وكالة ناسا".
وتابع رئيس مركز الاستشعار بجامعة بوسطن الأمريكية: "إن كل معرفة الغربيين بمصر في ذلك الوقت أن الملك الفاروق هو ملك مصر، وأنا اسمي "فاروق" وجاي من مصر، لذلك أصبحت الملك فاروق أيضًا".