العالم المصرى فاروق الباز يكشف عن سبب تلقيبه بـ"الملك"

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار بجامعة بوسطن الأمريكية: إن العاملين معه في وكالة "ناسا" كانوا يبلقبونه بـ "الملك".



وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد": "أن تشابه الأسماء مع الملك فاروق كان سبب تسميته بـ "الملك" خلال عمله في وكالة ناسا".



وتابع رئيس مركز الاستشعار بجامعة بوسطن الأمريكية: "إن كل معرفة الغربيين بمصر في ذلك الوقت أن الملك الفاروق هو ملك مصر، وأنا اسمي "فاروق" وجاي من مصر، لذلك أصبحت الملك فاروق أيضًا".