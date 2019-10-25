تفاصيل اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية تقريرا يسلط الضوء على الاتفاق الذي تم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وتابع أن الاتفاق ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني وإعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.

وأوضح التقرير أن الاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بكافة مكوناته.