ياسر قورة: البرلمان الأوروبي يعتمد على منظمات مشبوهة

قال المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن التقرير الصادر من البرلمان الأوربي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، اعتمد على منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر، ويعد تدخل سافر فى الشأن الداخلى.



وأضاف "قورة"، في بيان له، أن التقرير حمل العديد من الأكاذيب والادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، بل مجرد أحاديث مرسلة وكان من الأولى أن يتم الحصول على المعلومات من خلال القنوات الشرعية والمصادر الرسمية، مؤكدا أن هناك طفرة حقيقية في مصر في كافة المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر.



وأشار مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إلى أن ملف حقوق الانسان شهد العديد من الاهتمام خلال الفترة الأخيرة، أبرزها ملف التعليم، الصحة، ملف الحماية الاجتماعية، متسائلا، أليس كل هذا يقع فى نطاق حقوق الإنسان؟، منتقدا تجاهل البرلمان الأوروبي للانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب في الدول الأوربية، ودور حقوق الإنسان من الغزو التركي لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء هناك، مطالبا، بتحري الدقة في الحصول على المعلومات وعدم الانسياق خلف المنظمات المشبوهة.