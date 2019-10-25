"الوزراء" ينشر صورًا لأعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، قبل قليل، صورًا لأعمال الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمحافظات.



وأوضحت الصور المنشورة أنها عبارة عن أعمال تطهير لشبكات الصرف، إضافة إلى عمليات كسح وشفط مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام السيارات والمارة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة واستدعاء الأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وكانت التقطت صورًا عبر الأقمار الفضائية لشبه إعصار قادم إلى المناطق الشمالية للبلاد من المقرر أن تشهد البلاد ذروته غدًا السبت، وحذرت الأرصاد المواطنين بتوخي الحيطة والحذر من هطول أمطار كثيفة علي المناطق الشمالية ومناطق الدلتا والقاهرة.