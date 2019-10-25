عن الطقس السيء.. "الأرصاد": منخفض جوي "اسمه حمادة"





وأضاف في مداخة هاتفية مع برنامج"مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع على فضائية dmc، أنه لا صحة لما تردد عن تعرض محافظات الدلتا لأعاصير ولكنه منخفض جوي مداري عادي، وهو منخفض قبرص تتعرض له البلاد كل عام، ولكنه تعمق هذا العام وزاد تأثيره بسبب التغيرات المناخية.





وعن تسمية وكالة "ناسا" الأمريكية للمنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد حاليا باسم ميديكان، قال القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد:" إحنا سميناه حمادة"





قال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة لا يمكنها أن تتنبأ بحجم وكمية الأمطار قبل سقوطها، ولكن يتم تحديدها على شبكة الرصد بعد السقوط.