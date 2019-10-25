الأمم المتحدة تدعم مراجعة نتائج انتخابات بوليفيا المتنازع عليها

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم، إن المنظمة تدعم مراجعة نتائج الانتخابات في بوليفيا التي أجرتها منظمة الدول الأمريكية وسط مزاعم بالتزوير.



وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك، إن الحكومة البوليفية ومنظمة الدول الأمريكية أكدت أنه سيكون هناك تدقيق، مضيفًا أن الأمم المتحدة مستعدة لتوفير "أي نوع من الخبرة" اللازمة.



وكانت احتجاجات جديدة تفجرت في بوليفيا اليوم بعدما تم الإعلان عن فوز الرئيس إيفو موراليس بالانتخابات التي جرت الأحد الماضي، على الرغم من مزاعم بالتزوير.