فاروق الباز يكشف أول مهنة فى أمريكا: "كنت شغال بوهيجي"

قال الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه عاد إلي مصر خلال ستينيات القرن الماضي، وهو محمل بالأفكار والأحلام حول بناء أول مدرسة لعلوم الجيولوجيا في مصر.



وأضاف الباز خلال لقائه ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدي البلد"، أنه عاد إلى مصر محملا بعينات كبيرة من الصخور والأحجار من مناجم بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، ليقوم الطلاب بدراستها في مصر.



وأوضح أنه فوجئ بتعيينه أستاذ الكيمياء في جامعة السويس بعدما حصل على الدكتوراه في الجيولوجيا الاقتصادية، ليتجه خلالها للوزارة لمقابلة المسئولين عن ذلك التعيين غير المرتبط بمجاله، مشيرًا إلى أنه حاول مقابلة الوزير لمدة تتجاوز 3 أشهر، متابعًا: "كنت أذهب لوزارة التعليم العالي من القبة ماشيا على قدمي، لم أكن أمتلك 3 تعريفة لركوب الأتوبيس".



وأكمل: "أصابني اليأس من مقابلة الوزير الذي كان يرفض مقابلتي لأنه كان شايف إني قليل الأدب لأنني لم أمض على قرار تعييني، حينها أيقنت أنه ليس لي مكان للعمل في مصر، وقررت العودة مرة أخرى للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية".



وأردف: "ذهبت إلى أمريكا، وكانت أول شغلة اشتغلتها في أمريكا "بوهيجي"، كنت أعمل بالنهار وزوجتي ترسل خطابات لكل الهيئات والجامعات والشركات التي لها علاقة بمجال الجيولوجيا، حتى تم قبولي للعمل في وكالة ناسا".