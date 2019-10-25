توفيق عكاشة يتنبأ باستخراج ثروات كثيرة بمصر خلال سنوات

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر سيكتشف فيها ما هو أكثر من التوابيت، وستخرج ثرواتها، وتفتح خزائنها، خلال السنوات القليلة القادمة، وهذا وعد الله، وليس وعد بشر.



وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "مصر ستخرج كل ما هو نفيس وغالٍ، هذا وعد الله، لكنه مرتبط بأشياء، أحدها مرتبط بالشعب نفسه، إيمانه الحقيقي بالله ووحدته مسلما ومسيحيا ويهوديا".



وأردف: "ستبدأ مصر في فتح بطنها لتخرج خزائنها النفيسة".

