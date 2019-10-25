"المؤتمر" بدمياط يناقش تشكيلات الأمانات والمراكز

عقدت أمانة حزب المؤتمر بدمياط اجتماعا، لمناقشة الانتهاء من كافة تشكيلات الأمانات بالمراكز والمحافظة بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتبني مشاكل المواطنين والسعي نحو حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بحضور مصطفى الدكروري مساعد أمين التنظيم للحزب وأمين عام حزب المؤتمر بالدقهلية ويوسف العلمي عضو لجنة رجال الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب والعمدة مجدي الحسيني حطب الأمين العام للحزب بمحافظة دمياط، وفقًا لتوجيهات رئيس الحزب الربان عمر صميدة.



واستعرض الاجتماع مناقشة خطة العمل للفترة المقبلة وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع الدمياطي والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها الحزب لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.



جاء الاجتماع بحضور فايزة حسن أمين مساعد والسيد خفاجي أمين تنظيم الحزب بدمياط والمهندس محمد كارم أمين اتحاد شباب المحافظة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب المركزي بالحزب والمهندسة هند عيوشة أمين اتحاد المرأة بالمحافظة والسيد أبو علي رئيس لجنة القبائل العربية بالمحافظة وشروق رية أمين الاتصال السياسي بالمحافظة ومحمد خليل أمين التسويق السياسي بالمحافظة وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

