سفير مصر يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس ألمانيا

قدَّم السفير خالد جلال عبدالحميد سفير مصر الجديد لدى ألمانيا أوراق اعتماده إلى الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" يوم 24 الجاري بمقر الرئاسة الألمانية.



بدأت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بتوقيع السفير المصري الجديد لدى برلين في دفتر الشرف، واستقبل الرئيس الألماني السفير الجديد وأسرته وأعضاء السفارة المصرية ببرلين لتحيتهم.



وعقد السفير خالد جلال اجتماعًا في أعقاب ذلك مع الرئيس الألماني "شتاينماير" ركز على مُجمل القضايا الدولية التي تحظى باهتمام البلدين، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربطهما.



وحرص الرئيس الألماني خلال المقابلة مع السفير خالد جلال، على نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثنيًا على الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية محليًا وحفظ الأمن والتصدي للمشكلات الإقليمية، والأهمية التي تعلقها ألمانيا على التنسيق مع مصر لمواجهة القضايا الأمنية والسياسية بالمنطقة.