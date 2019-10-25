هشام عبدالعزيز قائمًا بأعمال أمين "الأعلى للشئون الإسلامية"

قرر وزير الأوقاف، تعيين الدكتور هشام عبدالعزيز، قائما بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كأول شاب من أبناء الوزارة يتولى هذا الموقع العلمي المرموق.



جدير بالذكر أن الدكتور هشام عبدالعزيز تدرج في العديد من المواقع بوزارة الأوقاف من عضوية المكتب الفني للوزير، إلى مدير عام شئون القرآن، فوكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، وهو حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام ٢٠٠٩م.



واجتاز بتفوق الامتحانات التي أجرتها الوزارة لمديري العموم في مجال الإدارة ومجال التخصص العلمي والحاسب الآلي واللغة الأجنبية، وأدى كل ما كلف به بتفانٍ وإخلاص.