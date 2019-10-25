السيطرة على حريق محل وشقة سكنية بالقاهرة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم السيدة زينب، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة السيدة زينب، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.



كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل محل بلاستيكات التابعة لدائرة قسم الموسكى، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المحلات بمنطقة الموسكى، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.