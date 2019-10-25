توفيق عكاشة: الإعلام لا يستخدم ديكورات وجرافيكس عالية لهذا السبب

تحدث الإعلامي توفيق عكاشة، عن وضع الإعلام في دول العالم الثالث، قائلًا إنه عملية صعبة ومكلفة، حولت الإعلام من مؤسسة ربحية (كما هي في دول العالم الأول) لخدمية، مضيفًا: "لو وصل للاكتفاء الذاتي بيبقى إنجاز".



وأضاف عكاشة خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الثقافة مرتبطة في دول العالم الثالث بالحالة الاجتماعية والاقتصادية الضيقة، لهذا تحتاج نوعية خاصة من الإعلام وهو إعادة البناء وتعويض الفارق الثقافي.



وأوضح أن الديكورات أو الجرافيك، أو ارتفاع مستوى لغة الحوار الإعلامي، أساسيات يرتبط بها المشاهد، مشيرًا إلى أنه إذا كان متوسط دخل المشاهد 300 دولار، فلا يمكن تقديم ديكورات فيها بذخ، وجرافيكس عالية كأنه في أمريكا، لأن المشاهد سيبتعد بسبب حالة من الصراع النفسي، بين وضعه المادي وبين ما يشاهده على الشاشة، فيقرر رفضه لمحتوى القناة.