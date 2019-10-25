اللبنانيون يهتفون بـ"الموت لإسرائيل" في طرابلس

ازداد المحتجون في ساحة النور بطرابلس، وامتدوا إلى الطرقات المتفرعة من الساحة.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المظاهرة الاحتجاجية تتم بشكل منظم وراق، لافتة إلى أن المتظاهرين يهتفون بـ"الموت لاسرائيل"، إضافة إلى هتافاتهم المطالبة بالتغيير.



وقبل أيام قام المتظاهرون فى ساحة رياض الصلح بحرق علم إسرائيل.



كما أحرق عدد من المتظاهرين في مدينة صور جنوب لبنان، العلم الإسرائيلي، مرددين هتافات تؤكد أنهم من "أول المقاومين للعدو الإسرائيلى".