غرفة السياحة: 40% زيادة بحركة السوق الإيطالى خلال الموسم الحالى

أكد كريم محسن رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، والمتخصص في السوق الإيطالي، أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الايطالي في تصاعد مستمر عن العام الماضي وخاصة إلى منتجعات البحر الأحمر ومرسى علم.



وأضاف محسن، في تصريحات لـ "الدستور" أن من المتوقع أن يشهد السوق الإيطالى زيادة خلال الموسم الشتوى تصل إلى نسبة 40% مقارنة بالموسم الماضى فهناك تحسن مستمر من السوق وتوافد من كافة المدن الايطالى.



واشار محسن إلى أن، الموسم الشتوى الحالى يشهد حالة زخم سياحي وخاصة بعد رفع الحظر الانجليزى عن شرم الشيخ الأمر الذي سيمثل انتعاشة على جنوب سيناء وخاصة أن السوق الانجليزى كان من الأسواق العشرة الكبرى المصدرة للسياحة لمصر.



وتشير الإحصائيات إلى أنه، قد زار مصر خلال العام الماضي نحو أكثر من 11 مليون سائح من بينهم 435 الف و772 سائح ومن إيطاليا نحو 421 و992 سائح فيما احتل السوق الألماني المرتبة الأولى بنحو مليون و707 ألف و382 سائح.