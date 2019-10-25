أحمد الشافعي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي القضاة

تقدم المستشار أحمد فؤاد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بأوراق ترشحه، اليوم، لرئاسة مجلس إدارة نادى قضاة مصر إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية لنادى القضاة.



وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.



والمقاعد الـ17 التى ستجرى عليها الانتخابات هى: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



وتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ إلى يوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً ؛ عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً.



وتجري انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩.