حمدي رزق: إدعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر مغلوطة

قال الإعلامي حمدي رزق، إن إدعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، شديدة التعسف واللهجة والقسوة.



وأضاف رزق خلال برنامج "نظرة" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بيان البرلمان المصري كان قويا ومهما ومدركا جيدا لأبعاد الحملة المُثارة ضد مصر بسبب حالة الاستعراض الدوري في 13 و14 نوفمبر المُقبل.



وأوضح مقدم برنامج "نظرة"، أن البرلمان المصري اعتبر قرار البرلمان الأوروبي تدخلا غير مقبول في شئون مصر، ووصف البرلمان الأوروبي بأنه أصبح مطية في أيدي منظمات ذات أهداف مشبوهة، مشيرا إلى أن البرلمان المصري أكد أن مصر دولة كبيرة ولا تؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة.