عائلات الوراق تكذب شائعات إخلاء منازلهم قسرًا

اجتمع أهالي وعائلات جزيرة الوراق، ليعلنوا رفضهم للمغالطات التي تمس علاقتهم بوطنهم وحكومتهم.



وأكد أهالي الوراق كذب وافتراء جميع الادعاءات التي تروج لها جهات معادية لمصر وقنواتها الفضائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول إخلائهم من مساكنهم قسرًا، وأكدوا أن تلك الأكاذيب محض افتراء وأن تلك الأفعال لن تمارسها الدولة وأجهزتها ضد مواطنيها الذين يعيشون في وطنهم ويتمتعون بجميع حقوقهم وواجباتهم في دولة يحكمها الدستور والقانون وتبذل أقصى جهدها لتهيئة المناخ الاجتماعي والاقتصادي لتوفير سبل الحياة الكريمة لشعبها.



وخلال تجمع الأهالي أعلن عماد الدين محمد عيد ممثل عن عائلة أبوحلول وحسين محمد زيدان عن عائلة زين الدين وعادل حمدان إبراهيم عن عائلة أبوحميدة وأحمد عبدالستار راشد عن عائلة أبوحمدة وأشرف محمد عباس عن عائلة محمد علي وحسين أحمد محمود عن عائلة عبدالسلام ومصطفى عبدالغفار متولي عن عائلة التمساح وسامح سعيد عبدالتواب عن عائلة عبدالتواب ومحمود محمد عبدالمنعم عن عائلة شاهين ويحيى شحات المغربي عن عائلة المغربي، رفضهم التام لتلك الأكاذيب التي وصفوها بالتدخل السافر في شئون مصر.