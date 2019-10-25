تجدد الاشتباكات المسلحة بمحور الطويشة في طرابلس

تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش وملشيات حكومة الوفاق اليوم، في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس.



يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، سيطرة الجيش الوطني على كامل منطقة الأحياء البرية وتأمينها بالإضافة إلى منطقة الكزيرما، جنوب طرابلس، عقب اشتباكات عنيفة خاضها الجيش خلال الساعات الماضية.



وأوضح اللواء بحسب مكتبه الإعلامي بأن الاشتباكات لاتزال قائمة في معسكر النقلية وطريق الاصفاح شمال جسر المطار، مؤكدا على قيام مسلحي الوفاق باستخدام المدفعية الثقيلة بالقرب من جسر الفروسية.



وفي وقت لاحق، أظهر تسجيل مصور نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة تجول الوحدات العسكرية، داخل منطقتي الأحياء البرية والكزيرما.



وأشارت الشعبة إلى أنها تتحفظ عن نشر المواقع الأخرى التي سيطر عليها الجيش، وذلك في إطار سرية سير العمليات العسكرية.



